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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: В оккупированных областях Украины назначают полных идиотов. Понятно, что от партизан и диверсантов ни один не уйдет, но они выбирают очень извращенный способ самоубийства

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Невзоров о коллаборантах: Они хотят погибнуть быстро, но мучительно
Невзоров о коллаборантах: Они хотят погибнуть быстро, но мучительно
Фото: Александр Невзоров / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров, получивший гражданство Украины, в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал свое мнение по поводу лиц, которых российские захватчики назначают на "должности" в оккупированных районах Украины.

"Мы видим, что полных идиотов и безумцев назначают в оккупированных областях. Это для меня вообще загадка. Откуда они?" – задался вопросом Невзоров. 

Он упомянул нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева – единственного действующего парламентария, который решил перейти на сторону оккупантов, а потом был убит

"[Ковалев], кстати, проделал невиданный труд. Он сперва застрелился, отстрелив себе голову, а потом повесился. Ты знаешь, как это трудно? Сперва лишиться головы, а потом повеситься. Это технически почти невыполнимо. Ну вообще откуда берутся эти люди?" – отметил публицист. 

Он назвал коллаборантов самоубийцами. 

"Это ведь какой-то прямо ансамбль "виртуозы Донбасса", это какой-то БДСМ. Вот им надо выдавать латексные костюмы, маски, цепи. Они хотят погибнуть быстро, но мучительно. Понятно, что от партизан, диверсантов, СБУ не уйдет ни один из них. И тем не менее они на этот русский мед, намазанный на говно оккупации, – они все равно летят, летят и летят. Они выбирают очень изощренный, извращенный способ самоубийства", – добавил Невзоров.

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Александр Невзоров, оккупация, партизаны, диверсанты, самоубийство, российские оккупанты, коллаборационизм
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