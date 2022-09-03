Невзоров: В оккупированных областях Украины назначают полных идиотов. Понятно, что от партизан и диверсантов ни один не уйдет, но они выбирают очень извращенный способ самоубийства

"Мы видим, что полных идиотов и безумцев назначают в оккупированных областях. Это для меня вообще загадка. Откуда они?" – задался вопросом Невзоров.

Он упомянул нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева – единственного действующего парламентария, который решил перейти на сторону оккупантов, а потом был убит.

"[Ковалев], кстати, проделал невиданный труд. Он сперва застрелился, отстрелив себе голову, а потом повесился. Ты знаешь, как это трудно? Сперва лишиться головы, а потом повеситься. Это технически почти невыполнимо. Ну вообще откуда берутся эти люди?" – отметил публицист.

Он назвал коллаборантов самоубийцами.

"Это ведь какой-то прямо ансамбль "виртуозы Донбасса", это какой-то БДСМ. Вот им надо выдавать латексные костюмы, маски, цепи. Они хотят погибнуть быстро, но мучительно. Понятно, что от партизан, диверсантов, СБУ не уйдет ни один из них. И тем не менее они на этот русский мед, намазанный на говно оккупации, – они все равно летят, летят и летят. Они выбирают очень изощренный, извращенный способ самоубийства", – добавил Невзоров.

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Читайте полный текст интервью

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