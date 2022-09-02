“Использовала мужа-военного втемную“. СБУ разоблачила коллаборантку, которая передавала россиянам данные о ВСУ

По данным правоохранителей, 31-летняя жительница Днепропетровской области с мая предоставляла российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники ВСУ вдоль линии фронта возле Донецкой и Запорожской областей.

"Она пошла на такой шаг, несмотря на то что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и они имеют общего сына. Ее муж, находясь на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка", – заявили в СБУ.

По версии правоохранителей, злоумышленница "использовала мужа втемную": расспрашивала о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях, а затем передавала данные через мессенджеры военной разведке РФ. Эти данные россияне использовали для артиллерийских и авиационных ударов.

Коллаборантку задержали после очередной передачи данных. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении.