СБУ задержала администратора сообщества "Львовская народная республика"

По имеющейся информации, пропагандисты выполняли четкие инструкции кураторов так называемого управления гуманитарных операций "ЛНР", которое подконтрольно российским спецслужбам.
"Злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через интернет-сообщества исключительно львовского региона. Их основной целью было охватить больше местной аудитории. Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, они оправдывали преступления России, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы", – говорится в сообщении.
По данным следствия, боевики "наняли" одного из фигурантов удаленно выполнять функции IТ-специалиста псевдоуправления "ЛНР". Он является основателем и администратором антиукраинского сообщества "Львовская народная республика".
Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и сотрудничества с оккупантами на коммерческой основе.
По материалам СБУ фигуранту сообщили о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Другим фигурантам уголовного производства СБУ готовит заочное уведомления о подозрении.
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