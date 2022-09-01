СБУ задержала администратора сообщества "Львовская народная республика"

Фигуранту сообщили о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины Фото: Служба безпеки України / Facebook

По имеющейся информации, пропагандисты выполняли четкие инструкции кураторов так называемого управления гуманитарных операций "ЛНР", которое подконтрольно российским спецслужбам.

"Злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через интернет-сообщества исключительно львовского региона. Их основной целью было охватить больше местной аудитории. Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, они оправдывали преступления России, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы", – говорится в сообщении.

По данным следствия, боевики "наняли" одного из фигурантов удаленно выполнять функции IТ-специалиста псевдоуправления "ЛНР". Он является основателем и администратором антиукраинского сообщества "Львовская народная республика".

Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и сотрудничества с оккупантами на коммерческой основе.

По материалам СБУ фигуранту сообщили о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Другим фигурантам уголовного производства СБУ готовит заочное уведомления о подозрении.

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