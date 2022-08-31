"Ставила под угрозу жизни тысяч украинцев". СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС

По его словам, схема "ставила под угрозу жизнь тысяч украинцев".

"Преступная деятельность заключалась в систематическом получении незаконных вознаграждений, то есть взяток, от предпринимателей за согласование разрешительной документации", – заявил Дехтяренко.

Он отметил, что участниками преступной схемы являются должностные лица ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений в более 10 областях Украины.

Как сообщили в СБУ, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний "взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности". В службе отметили, что в первую очередь "схема" касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, на АЗС. Кроме того, за взятку ГСЧС не совершала фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах.

Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы" составили более 10 млн грн, добавили в пресс-службе СБУ.

"Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым шести лицам преступной группы по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное следствие. Все участники преступной группы будут привлечены к уголовной ответственности", – резюмировал Дехтяренко.