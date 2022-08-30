СБУ установила личности трех военных РФ, которые пытали жителя Киевской области, – им объявили о подозрении

По данным СБУ, подозреваемые – военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ: Александр Борисов 1999 года рождения, Райан Мадяев 2002 года рождения и Максим Сулайндзюга 1994 года рождения.
"Именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале – марте этого года", – заявили в Службе безопасности.
Отмечается, что потерпевшему удалось сбежать из плена во время обстрела позиций российских оккупантов в ходе контрнаступления ВСУ.
В свою очередь Офис генерального прокурора сообщил в Telegram, что подозреваемые в марте 2022 года во временно оккупированном селе Гавронщина (Бучанский район Киевской области) пытали местного жителя. В течение недели они его били, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную землю, не давали воды и еды.
Российским военным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.
После этого стало известно о случаях убийств, пыток и казней мирных жителей со стороны оккупантов. В освобожденных населенных пунктах Киевской области найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.