СБУ установила личности трех военных РФ, которые пытали жителя Киевской области, – им объявили о подозрении

СБУ идентифицировала трех российских военных, которых подозревают в массовых убийствах и пытках гражданского населения в Киевской области Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным СБУ, подозреваемые – военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ: Александр Борисов 1999 года рождения, Райан Мадяев 2002 года рождения и Максим Сулайндзюга 1994 года рождения.

"Именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале – марте этого года", – заявили в Службе безопасности.

Отмечается, что потерпевшему удалось сбежать из плена во время обстрела позиций российских оккупантов в ходе контрнаступления ВСУ.

В свою очередь Офис генерального прокурора сообщил в Telegram, что подозреваемые в марте 2022 года во временно оккупированном селе Гавронщина (Бучанский район Киевской области) пытали местного жителя. В течение недели они его били, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную землю, не давали воды и еды.

Российским военным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).