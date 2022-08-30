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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ установила личности трех военных РФ, которые пытали жителя Киевской области, – им объявили о подозрении

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СБУ идентифицировала трех российских военных, которых подозревают в массовых убийствах и пытках гражданского населения в Киевской области
СБУ идентифицировала трех российских военных, которых подозревают в массовых убийствах и пытках гражданского населения в Киевской области
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины идентифицировала российских военных, которых подозревают в пытках и попытке убийства жителя Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ 30 августа.

По данным СБУ, подозреваемые – военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ: Александр Борисов 1999 года рождения, Райан Мадяев 2002 года рождения и Максим Сулайндзюга 1994 года рождения.

"Именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале – марте этого года", – заявили в Службе безопасности.

Отмечается, что потерпевшему удалось сбежать из плена во время обстрела позиций российских оккупантов в ходе контрнаступления ВСУ.

В свою очередь Офис генерального прокурора сообщил в Telegram, что подозреваемые в марте 2022 года во временно оккупированном селе Гавронщина (Бучанский район Киевской области) пытали местного жителя. В течение недели они его били, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную землю, не давали воды и еды.

Российским военным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.

После этого стало известно о случаях убийств, пыток и казней мирных жителей со стороны оккупантов. В освобожденных населенных пунктах Киевской области найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Теги: СБУ, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, российские военные, военное преступление
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