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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты расстреляли в собственном доме супружескую пару – местных фермеров

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Российские оккупанты убили херсонских фермеров супругов Павленко
Российские оккупанты убили херсонских фермеров – супругов Павленко
Фото: investigator.org.ua

Во временно оккупированном россиянами поселке Архангельское Херсонской области нашли убитыми супругов Валентина и Ларису Павленко. Российские военные застрелили их в подвале собственного дома, сообщает 25 августа украинский "Центр журналистских расследований".

По предположениям односельчан, пару убили вечером 23 августа. Соседи предполагают, что захватчики использовали оружие с глушителем, так как выстрелов они не слышали. Причин, по которым оккупанты могли застрелить супругов, в Архангельском не знают.

В последний раз супругов Павленко видели живыми около 20.00, через час соседи услышали в их дворе какой-то шум, который вскоре затих.

"Лариса и Валентин никогда не выходили из двора в комендантский час, так что мы особо не обратили внимание на тот шум. Когда утром 24 августа мы не увидели их в своем дворе, то начали волноваться", – рассказывают соседи убитых фермеров.

Односельчане вошли в дом, но не нашли там супругов. А когда заглянули в погреб, увидели тело хозяина дома.

"Только после того, как мы спустились в подвал, чтобы вытащить тело Валентина, увидели, что он обнимает накрытую одеялом мертвую жену. По-видимому, он прикрыл ее своим телом, когда их расстреливали. У мужчины была прострелена голова", – рассказали односельчане.

Супруги занимались мелким фермерством. Несмотря на то, что в их дом, по рассказам соседей, минимум трижды врывались захватчики, они отказывались эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию – не хотели бросать хозяйство. Соседям они говорили, что от обстрелов смогут спастись в погребе своего дома.

"Погреб у них был действительно хороший, хорошо обустроен. В нем они и ночевали. От обстрелов он их спас, а от прихода нелюдей – нет", – говорят односельчане.

По данным на 7 июля, на временно оккупированных территориях Херсонской области были похищены или пропали 457 человек, сообщала действующий на тот момент генпрокурор Ирина Венедиктова. По прогнозам ряда военных экспертов, после деоккупации региона он может оказаться "новой Бучей", так как на данный момент масштабов злодеяний российских захватчиков никто себе не представляет

По подсчетам ООН, с 24 февраля по 22 августа погибло 5587 мирных жителей Украины, еще 7890 были ранены. Но в ООН подчеркивают, что фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

21 августа Федоров рассказал, что оккупанты по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье. Число смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, "уже превысило десяток", сообщил он.

О том, что оккупанты усилили масштаб фильтрационных мероприятий 21 августа подтвердил также первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. "Число задержанных российскими захватчиками жителей Херсонской области увеличилось в разы", – подчеркнул он.

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