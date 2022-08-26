В Херсонской области оккупанты расстреляли в собственном доме супружескую пару – местных фермеров

По предположениям односельчан, пару убили вечером 23 августа. Соседи предполагают, что захватчики использовали оружие с глушителем, так как выстрелов они не слышали. Причин, по которым оккупанты могли застрелить супругов, в Архангельском не знают.

В последний раз супругов Павленко видели живыми около 20.00, через час соседи услышали в их дворе какой-то шум, который вскоре затих.

"Лариса и Валентин никогда не выходили из двора в комендантский час, так что мы особо не обратили внимание на тот шум. Когда утром 24 августа мы не увидели их в своем дворе, то начали волноваться", – рассказывают соседи убитых фермеров.

Односельчане вошли в дом, но не нашли там супругов. А когда заглянули в погреб, увидели тело хозяина дома.

"Только после того, как мы спустились в подвал, чтобы вытащить тело Валентина, увидели, что он обнимает накрытую одеялом мертвую жену. По-видимому, он прикрыл ее своим телом, когда их расстреливали. У мужчины была прострелена голова", – рассказали односельчане.

Супруги занимались мелким фермерством. Несмотря на то, что в их дом, по рассказам соседей, минимум трижды врывались захватчики, они отказывались эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию – не хотели бросать хозяйство. Соседям они говорили, что от обстрелов смогут спастись в погребе своего дома.

"Погреб у них был действительно хороший, хорошо обустроен. В нем они и ночевали. От обстрелов он их спас, а от прихода нелюдей – нет", – говорят односельчане.

По данным на 7 июля, на временно оккупированных территориях Херсонской области были похищены или пропали 457 человек, сообщала действующий на тот момент генпрокурор Ирина Венедиктова. По прогнозам ряда военных экспертов, после деоккупации региона он может оказаться "новой Бучей", так как на данный момент масштабов злодеяний российских захватчиков никто себе не представляет

По подсчетам ООН, с 24 февраля по 22 августа погибло 5587 мирных жителей Украины, еще 7890 были ранены. Но в ООН подчеркивают, что фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.