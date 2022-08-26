ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за минувшие сутки погибло два мирных жителя – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты регулярно обстреливают Донецкую область
Российские оккупанты регулярно обстреливают Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов Донецкой области российскими оккупантами 25 августа погибло два мирных жителя. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 25 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Северске и Зеленополье", – заявил глава ОВА.

Еще шесть человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Донецкой области погибло, как минимум, 764 мирных жителя, 1959 – получили ранения. Кириленко отметил, что эти данные приведены без учета жертв и пострадавших в Мариуполе и Волновахе, поскольку сейчас нет возможности установить их количество.

"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 17 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Северск, Зеленополье, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме
"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме
48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото
48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев
Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев
"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте
"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после
  Арестович намекнул, что хочет жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
  Арестович намекнул, что хочет жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (281395)
2
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (71966)
3
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (66224)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (29413)
5
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (29207)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (26381)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (25411)
8
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео (21865)
 
 
 
 