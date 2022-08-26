В Донецкой области за минувшие сутки погибло два мирных жителя – ОВА

"За 25 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Северске и Зеленополье", – заявил глава ОВА.
Еще шесть человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Донецкой области погибло, как минимум, 764 мирных жителя, 1959 – получили ранения. Кириленко отметил, что эти данные приведены без учета жертв и пострадавших в Мариуполе и Волновахе, поскольку сейчас нет возможности установить их количество.
"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 17 августа.