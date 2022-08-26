В Донецкой области за минувшие сутки погибло два мирных жителя – ОВА

"За 25 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Северске и Зеленополье", – заявил глава ОВА.

Еще шесть человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Донецкой области погибло, как минимум, 764 мирных жителя, 1959 – получили ранения. Кириленко отметил, что эти данные приведены без учета жертв и пострадавших в Мариуполе и Волновахе, поскольку сейчас нет возможности установить их количество.

"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул глава ОВА.

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