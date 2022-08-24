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ВОЙНА В УКРАИНЕ

23 августа в Донецкой области погиб один мирный житель, еще двое получили ранения – глава ОВА

Кириленко: За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!
Кириленко: За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

23 августа российские оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации Павел Кириленко 24 августа.

Он уточнил, что погиб житель Бахмута. Еще два человека были ранены.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 759 мирных жителей, 1952 получили ранения. Данные приведены без учета погиших в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых, по словам Кириленко, сейчас установить нет возможности.

"За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – заявил он.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02dgrMpvZv8LjqKBSSGmhqjf3eCaGCiqpxnqnkuUQA6QEBRsXptnD7Du8Qk337CK4Kl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, раненые, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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