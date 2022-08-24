23 августа в Донецкой области погиб один мирный житель, еще двое получили ранения – глава ОВА

Кириленко: За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать! Фото: Павло Кириленко / Facebook

Он уточнил, что погиб житель Бахмута. Еще два человека были ранены.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 759 мирных жителей, 1952 получили ранения. Данные приведены без учета погиших в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых, по словам Кириленко, сейчас установить нет возможности.

"За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – заявил он.