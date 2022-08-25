В Донецкой области 24 августа погибло трое мирных жителей – Кириленко

"За 24 августа россияне убили троих мирных жителей Донецкой области – в Соледаре. Еще один человек получил ранения", – говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 762 мирных жителя, еще 1953 получили ранения. Кириленко отметил, что эти данные приведены без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, так как их число пока установить нет возможности.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – заявил глава ОВА.