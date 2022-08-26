Нацполиция Украины объявила о подозрении российскому военному, который расстреливал мирных жителей в Бучанском районе

Полиция установила личность одного из российских военных, которые в марте расстреляли двух мирных жителей в Киевской области Фото: npu.gov.ua

По данным следствия, в марте несколько оккупантов на автомобиле с надписью “Танковый спецназ RUS” приехали к предприятию в населенном пункте Мечта, разбили окно в веломагазине и пробрались внутрь. Владелец предприятия и охранник увидели их через камеры наблюдения и вышли на улицу.

Российские военные обыскали мужчин и приказали вернуться в помещение, но когда они уходили, двое военных открыли огонь в спину. Оба мирных жителя погибли. После этого оккупанты ограбили помещение и уехали.

В полиции заявили, что одним из подозреваемых является житель Республики Бурятия 1995 года рождения, командир взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа РФ. Ему объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Личности других причастных к преступлению еще устанавливаются, добавили в полиции.