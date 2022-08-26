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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацполиция Украины объявила о подозрении российскому военному, который расстреливал мирных жителей в Бучанском районе

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Полиция установила личность одного из российских военных, которые в марте расстреляли двух мирных жителей в Киевской области
Полиция установила личность одного из российских военных, которые в марте расстреляли двух мирных жителей в Киевской области
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители установили личность одного из российских военнослужащих, которые в марте расстреляли двух мирных жителей в Бучанском районе Киевской области. Об этом сообщается 26 августа на сайте Национальной полиции Украины.

По данным следствия, в марте несколько оккупантов на автомобиле с надписью “Танковый спецназ RUS” приехали к предприятию в населенном пункте Мечта, разбили окно в веломагазине и пробрались внутрь. Владелец предприятия и охранник увидели их через камеры наблюдения и вышли на улицу.

Российские военные обыскали мужчин и приказали вернуться в помещение, но когда они уходили, двое военных открыли огонь в спину. Оба мирных жителя погибли. После этого оккупанты ограбили помещение и уехали.

В полиции заявили, что одним из подозреваемых является житель Республики Бурятия 1995 года рождения, командир взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа РФ. Ему объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Личности других причастных к преступлению еще устанавливаются, добавили в полиции.

Контекст:

Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.

После этого стало известно о случаях убийств, пыток и казней мирных жителей со стороны оккупантов: в освобожденных населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

О расстреле двух мирных жителей российскими военными в населенном пункте Мечта 12 мая сообщал американский телеканал CNN, получивший в распоряжение записи видеокамер. Погибший охранник – 68-летний Леонид Пляц. Семья убитого владельца автосалона попросила не называть его имени.

Теги: Украина, российская агрессия, война России против Украины, Национальная полиция, военное преступление, вторжение России в Украину
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