Нацполиция Украины объявила о подозрении российскому военному, который расстреливал мирных жителей в Бучанском районе

По данным следствия, в марте несколько оккупантов на автомобиле с надписью “Танковый спецназ RUS” приехали к предприятию в населенном пункте Мечта, разбили окно в веломагазине и пробрались внутрь. Владелец предприятия и охранник увидели их через камеры наблюдения и вышли на улицу.
Российские военные обыскали мужчин и приказали вернуться в помещение, но когда они уходили, двое военных открыли огонь в спину. Оба мирных жителя погибли. После этого оккупанты ограбили помещение и уехали.
В полиции заявили, что одним из подозреваемых является житель Республики Бурятия 1995 года рождения, командир взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа РФ. Ему объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Личности других причастных к преступлению еще устанавливаются, добавили в полиции.
Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.
После этого стало известно о случаях убийств, пыток и казней мирных жителей со стороны оккупантов: в освобожденных населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
О расстреле двух мирных жителей российскими военными в населенном пункте Мечта 12 мая сообщал американский телеканал CNN, получивший в распоряжение записи видеокамер. Погибший охранник – 68-летний Леонид Пляц. Семья убитого владельца автосалона попросила не называть его имени.