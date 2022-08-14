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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские летчики пытаются убрать информацию о себе из боевых приказов и распоряжений – ГУР

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По данным разведки, экипажи российских самолетов осознают, что руководство армии РФ возложит ответственность за военные преступления на исполнителей
По данным разведки, экипажи российских самолетов осознают, что руководство армии РФ возложит ответственность за военные преступления на исполнителей
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Российские оккупанты пытаются скрыть свое участие в преступлениях против украинского народа, сообщает 14 августа Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Совершая подкупы и предлагая взятки, оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений", – говорится в заявлении.

В разведке пояснили, что экипажи самолетов, которые осуществляли пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей.

По информации разведки, некоторые летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу.

Военная разведка Украины опубликовала имена командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Калужская область) и 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Саратовская область) 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, личный состав которых запускал с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатые ракеты Х-22, Х-555, Х-101 по городам Украины.

"Напоминаем, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", – подчеркивается в сообщении ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора Украины на 7 августа, Украина расследует почти 26 тыс. военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками после полномасштабного вторжения 24 февраля.

Теги: самолет, авиация, разведка, преступление, самолеты, война России против Украины, документы, бомбардировщики, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, военное преступление, летчик
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