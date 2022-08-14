Российские летчики пытаются убрать информацию о себе из боевых приказов и распоряжений – ГУР

По данным разведки, экипажи российских самолетов осознают, что руководство армии РФ возложит ответственность за военные преступления на исполнителей Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

"Оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Совершая подкупы и предлагая взятки, оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений", – говорится в заявлении.

В разведке пояснили, что экипажи самолетов, которые осуществляли пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей.

По информации разведки, некоторые летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу.

Военная разведка Украины опубликовала имена командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Калужская область) и 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Саратовская область) 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, личный состав которых запускал с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатые ракеты Х-22, Х-555, Х-101 по городам Украины.

"Напоминаем, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", – подчеркивается в сообщении ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)