Во Львовской области преступная организация под видом добровольческого батальона теробороны похищала людей – СБУ

Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной группировки во время вымогательства денег у потерпевшего Фото: ssu.gov.ua

"Злоумышленники действовали под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны, чем могли повлечь обострение криминогенной ситуации в регионе. Спецслужбой установлены факты похищения, незаконного лишения свободы и пыток людей. Также злоумышленники пытались заниматься рэкетирством в результате искусственно созданных конфликтных ситуаций", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в состав преступной организации входило более шести местных жителей. Они занимались вымогательством денег у граждан под надуманными предлогами. В случае неуплаты денег применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной группировки во время вымогательства денег у потерпевшего.

Шестерым фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство в условиях военного положения), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.