СБУ нейтрализовала международную преступную группировку, которая похищала людей на востоке Украины

По данным СБУ, правоохранители задержали двух организаторов банды при передаче части денег от потерпевшего Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, деятельность группировки с Ближнего Востока координировал уроженец одной из стран Южного Кавказа – "вор в законе", причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. По его заданию участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности товар заказчикам передавали через местных жителей, насильственно втянутых в наркобизнес.

"Кроме того, уголовники терроризировали и запугивали жителей региона совершением разбойных нападений на граждан и выбиванием из них денег. По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем вынуждали потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и наносили им тяжкие телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, задокументированы факты вымогательства около $20 тыс.

Правоохранители задержали двух организаторов банды при передаче части денег от потерпевшего.

Им сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают личности других участников группировки.