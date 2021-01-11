СБУ: Военный прокурор из Запорожья вымогал $5 тыс. у военного

Чиновника обвиняют в получении взятки за непривлечение фигуранта к уголовной ответственности по делу о мошенничестве.

Служба безопасности Украины задержала на получении неправомерной выгоды одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Досудебное следствие установило, что чиновник получил от военного неправомерную выгоду в размере $5 тыс. Деньги прокурор, по данным СБУ, требовал за непривлечение фигуранта к уголовной ответственности за совершение военным преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах или совершенное с помощью электронно-вычислительной техники) и прекращение производства.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Чиновник задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.