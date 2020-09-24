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В Краматорске СБУ задержала собственного сотрудника

Задержанный сотрудник СБУ требовал $30 тыс. у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве, сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы задержали следователя СБУ в собственной квартире
Оперативники спецслужбы задержали следователя СБУ в собственной квартире
Фото: ssu.gov.ua

Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины задержали в Краматорске собственного сотрудника за вымогательство взятки. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

Досудебное следствие задокументировало, что следователь ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях требовал $30 тыс. у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве. За эту сумму злоумышленник обещал изменить правовую квалификацию состава правонарушения, а также содействовать в заключении сделки о признании виновности и возврате изъятого имущества.

Оперативники спецслужбы задержали следователя в собственной квартире, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Правоохранители также провели обыски по месту работы и жительства злоумышленника.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности.

Теги: СБУ, Краматорск, взятка, вымогательство, обыски
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