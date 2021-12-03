Похитили 400 тыс. грн и золото. В Днепре полиция задержала вооруженную преступную группу

Во время ряда обысков у подозреваемых изъяли три гранаты РГД 5 Фото: mvs.gov.ua

29 ноября в полицию обратился местный житель Соборного района Днепра, он сообщил о краже из его квартиры более 400 тыс. грн и золотых украшений.

"Как установили правоохранители, фигуранты путем повреждения оконных решеток и окон проникли в квартиру потерпевших и похитили имущество. Работники криминальной полиции установили группу иностранцев, которые могут быть причастны к совершению ряда краж из квартир на территории Днепра и Днепропетровской области", – отметили в релизе.

Во время ряда обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых полиция изъяла три гранаты РГД 5, одна из которых с запалом, а также похищенное имущество.

Следователи открыли два уголовных производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.