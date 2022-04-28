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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Похищали военную технику, чтобы передать оккупантам. В Харькове разоблачили преступную схему

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Фигуранты украли 19 танковых двигателей с оборонного предприятия
Фигуранты украли 19 танковых двигателей с оборонного предприятия
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

В Харькове правоохранители разоблачили схему хищения военной техники с одного из оборонных предприятий. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 61-летний мужчина вместе с сотрудниками предприятий военно-промышленного комплекса Украины организовал кражу военной техники.

"Целью преступной деятельности была передача техники российским военнослужащим в случае оккупации Харькова. Злоумышленники совершили кражу 19 танковых двигателей 5ТДФА", – отметили в релизе.

Правоохранители открыли производство по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Фигурантам планируют сообщить о подозрении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/352471186914271

Контекст:

Служба безопасности Украины 20 апреля обнаружила в Харьковской области подпольный склад боеприпасов, запчастей и комплектующих к военной технике общей стоимостью $200 млн. По данным СБУ, детали были украдены из военных арсеналов и предназначались для ремонта российской техники.

"Накануне полномасштабного вторжения [РФ в Украинувладельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага. СБУ установила причастных к преступлению и принимает неотложные меры по их задержанию", – подчеркнули в сообщении.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, прокуратура, правоохранители, преступление, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, сотрудничество, российские оккупанты
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