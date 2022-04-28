Похищали военную технику, чтобы передать оккупантам. В Харькове разоблачили преступную схему

По данным следствия, 61-летний мужчина вместе с сотрудниками предприятий военно-промышленного комплекса Украины организовал кражу военной техники.

"Целью преступной деятельности была передача техники российским военнослужащим в случае оккупации Харькова. Злоумышленники совершили кражу 19 танковых двигателей 5ТДФА", – отметили в релизе.

Правоохранители открыли производство по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Фигурантам планируют сообщить о подозрении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Служба безопасности Украины 20 апреля обнаружила в Харьковской области подпольный склад боеприпасов, запчастей и комплектующих к военной технике общей стоимостью $200 млн. По данным СБУ, детали были украдены из военных арсеналов и предназначались для ремонта российской техники.

"Накануне полномасштабного вторжения [РФ в Украину] владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага. СБУ установила причастных к преступлению и принимает неотложные меры по их задержанию", – подчеркнули в сообщении.