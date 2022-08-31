СБУ нейтрализовала российскую агентуру, корректировавшую ракетные удары по Славянску, Бахмуту и Краматорску

СБУ установила, что в состав агентурной сети входили пятеро местных жителей Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленники разведывали местоположения и маршруты перемещения сил обороны Украины на территории Донбасса.

В первую очередь их интересовала информация о боевых позициях подразделений ВСУ и передислокации украинской военной техники в районах Славянска, Бахмута и Краматорска.

Для сбора разведданных они тайно снимали объекты на фото и видео. Собранные сведения передавали представителям спецслужб России через заранее отработанные анонимные Telegram-каналы, добавляя геолокации.

Эту информацию РФ использовала для массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий вблизи линии фронта.

СБУ установила, что в состав агентурной сети входили пятеро местных жителей, завербованных российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины. Их активность в соцсетях привлекла внимание оккупантов.

Для маскировки преступлений злоумышленники действовали автономно и поддерживали коммуникацию через "связных". Ими оказались двое участников террористической организации "ДНР", входящие в состав оккупационных группировок России на восточном направлении.

Во время обысков правоохранители обнаружили у агентов компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Задержанным сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи Службы безопасности завершили расследование в отношении четырех подозреваемых и передали обвинительные акты в суд.