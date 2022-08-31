ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ нейтрализовала российскую агентуру, корректировавшую ракетные удары по Славянску, Бахмуту и Краматорску

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ установила, что в состав агентурной сети входили пятеро местных жителей
СБУ установила, что в состав агентурной сети входили пятеро местных жителей
Фото: ssu.gov.ua

В ходе контрдиверсионной зачистки прифронтовых районов востока Украины Служба безопасности обезвредила еще одну российскую агентурную сеть. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники разведывали местоположения и маршруты перемещения сил обороны Украины на территории Донбасса.

В первую очередь их интересовала информация о боевых позициях подразделений ВСУ и передислокации украинской военной техники в районах Славянска, Бахмута и Краматорска.

Для сбора разведданных они тайно снимали объекты на фото и видео. Собранные сведения передавали представителям спецслужб России через заранее отработанные анонимные Telegram-каналы, добавляя геолокации.

Эту информацию РФ использовала для массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий вблизи линии фронта.

СБУ установила, что в состав агентурной сети входили пятеро местных жителей, завербованных российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины. Их активность в соцсетях привлекла внимание оккупантов.

Для маскировки преступлений злоумышленники действовали автономно и поддерживали коммуникацию через "связных". Ими оказались двое участников террористической организации "ДНР", входящие в состав оккупационных группировок России на восточном направлении.

Во время обысков правоохранители обнаружили у агентов компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Задержанным сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи Службы безопасности завершили расследование в отношении четырех подозреваемых и передали обвинительные акты в суд.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Славянск, война, Донбасс, Краматорск, ДНР, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поконников. Видео
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поконников. Видео
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса
"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса
В Германии обокрали украинскую группу ТНМК. Неизвестные похитили компьютеры, деньги и документы
В Германии обокрали украинскую группу ТНМК. Неизвестные похитили компьютеры, деньги и документы
В Лондоне после двухлетнего перерыва прошел Ноттинг-Хиллский карнавал. Фото
В Лондоне после двухлетнего перерыва прошел Ноттинг-Хиллский карнавал. Фото
Защищающий Украину Кривошапко: Самое страшное в этой войне – разбитые семьи, тоскующие друг по другу
Защищающий Украину Кривошапко: Самое страшное в этой войне – разбитые семьи, тоскующие друг по другу
"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме
"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (218200)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (109149)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (69338)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (64625)
5
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57325)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (55618)
7
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (54186)
8
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (35685)
 
 
 
 