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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе нехватка рабочих. Главари "ЛДНР" просят Путина вернуть людей, выехавших в РФ – Стратком ВСУ

Пушилин разрешил в ОРДО устраивать на работу жителей оккупированных территорий без подтверждения стажа и квалификации
Пушилин разрешил в ОРДО устраивать на работу жителей оккупированных территорий без подтверждения стажа и квалификации
Фото: EPA

Главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник просят президента РФ Владимира Путина посодействовать возвращению людей на оккупированній Донбасс, так как в регионе не хватает рабочих рук. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

В Страткоме отметили, что 19 августа в правительстве РФ заявили, что к восстановлению объектов на подконтрольной "ДНР" территории займутся севернокорейские строители.

"Такое может быть, потому что в банановых республиках катастрофическая нехватка рабочих рук. И это неудивительно: восемь лет войны, остановка и разруха практически всех предприятий, выезд специалистов в Украину или за границу. Оставшихся мужчин россияне успешно мобилизовали и утилизировали, отправив необученную биомассу штурмовать позиции ВСУ. Теперь там работать вообще некому", – говорится в сообщении.

За неимением не только квалифицированных специалистов, но и простых рабочих В "ЛДНР" разработали план массового возвращения на Донбасс беженцев, уехавших в Россию.

"Пушилин и Пасечник подготовили общую челобитную бункерному царю, в которой просят "вернуть людей на Донбасс. Здесь работать уже некому, а рождаемость как социальный процесс вообще прекращается". Такую же просьбу оккупационные власти направили руководителям Уральского и Северного федеральных округов России", – сообщает Стратком ВСУ.

Однако власти РФ помогать с возвращением специалистов на Донбасс не захотели и Пушилин подписал постановление, которым разрешил в ОРДО устраивать на работу жителей оккупированных территорий без подтверждения стажа и квалификации, сообщает Стратком.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, ДНР, война России против Украины, ЛНР, Леонид Пасечник
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