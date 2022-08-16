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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ДНР" обвинили в "наемничестве" еще пятерых иностранцев, троих из них угрожают казнить

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Пятеро иностранцев, обвиняемых в "наемничестве", находятся под стражей, троим из них боевики "ДНР" угрожают смертной казнью
Пятеро иностранцев, обвиняемых в "наемничестве", находятся под стражей, троим из них боевики "ДНР" угрожают смертной казнью
Фото: depositphotos.com

Так называемый суд "ДНР" огласил обвинения в якобы наемничестве пятерым иностранцам: Векославу Пребегу из Хорватии, Джону Хардингу, Дилану Хилли и Эндрю Хиллу из Великобритании, Матиасу Густавссону из Швеции. Об этом 15 августа сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Боевики "ДНР" угрожают казнить трех из "подсудимых" – Густавссона, Пребега и Хардинга. Их "обвиняют" в "участии в военных действиях в качестве наемника и обучении для насильственного захвата власти".

Хиллу и Хили предъявлено "обвинение" в "участии в военных действиях в качестве наемника" и "вербовке наемников" соответственно. Как пишут росСМИ, Хиллу "суд ДНР" может "присудить" до семи лет лишения свободы. Хили – до восьми лет.

Никто из иностранцев не согласился с выдвинутыми обвинениями, отмечает "РИА Новости".

По информации российского информагентства "Интерфакс", следующий этап "суда" над иностранными гражданами начнется в "ДНР" в октябре.

Хиллу 35 лет, он член Интернационального легиона обороны Украины. Он попал в плен вблизи Николаева. Российское минобороны в конце апреля опубликовало видео с Хиллом, на котором видно, что военный ранен.

Хилли – 22-летней волонтер, он пропал 25 апреля вместе с другим волонтером, 45-летним Полом Юри (впоследствии умер в плену). Волонтеры готовили эвакуацию мирных жителей из района к югу от Запорожья.

55-летний Хардинг попал в плен в Мариуполе в мае. Как сообщает BBC, он воевал на Донбассе с 2018 года в качестве боевого медика. Пропагандисты РФ снимали с ним видео, в котором тот говорит, что состоял в "Азове". Своим близким он говорил, что сражается в составе Национальной гвардии Украины.

Пребег воевал на стороне ВСУ в Мариуполе. Взятие его в плен МИД Хорватии подтвердил 7 мая, отмечает HRT.

Информации о попавшем в плен Густавссоне в открытых источниках нет. МИД Швеции 5 августа, по данным "РИА Новости", подтверждал его задержание.

Контекст:

В июне боевики "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.

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