Боевики "ДНР" обвинили в "наемничестве" еще пятерых иностранцев, троих из них угрожают казнить

Пятеро иностранцев, обвиняемых в "наемничестве", находятся под стражей, троим из них боевики "ДНР" угрожают смертной казнью Фото: depositphotos.com

Боевики "ДНР" угрожают казнить трех из "подсудимых" – Густавссона, Пребега и Хардинга. Их "обвиняют" в "участии в военных действиях в качестве наемника и обучении для насильственного захвата власти".

Хиллу и Хили предъявлено "обвинение" в "участии в военных действиях в качестве наемника" и "вербовке наемников" соответственно. Как пишут росСМИ, Хиллу "суд ДНР" может "присудить" до семи лет лишения свободы. Хили – до восьми лет.

Никто из иностранцев не согласился с выдвинутыми обвинениями, отмечает "РИА Новости".

По информации российского информагентства "Интерфакс", следующий этап "суда" над иностранными гражданами начнется в "ДНР" в октябре.

Хиллу 35 лет, он член Интернационального легиона обороны Украины. Он попал в плен вблизи Николаева. Российское минобороны в конце апреля опубликовало видео с Хиллом, на котором видно, что военный ранен.

Хилли – 22-летней волонтер, он пропал 25 апреля вместе с другим волонтером, 45-летним Полом Юри (впоследствии умер в плену). Волонтеры готовили эвакуацию мирных жителей из района к югу от Запорожья.

55-летний Хардинг попал в плен в Мариуполе в мае. Как сообщает BBC, он воевал на Донбассе с 2018 года в качестве боевого медика. Пропагандисты РФ снимали с ним видео, в котором тот говорит, что состоял в "Азове". Своим близким он говорил, что сражается в составе Национальной гвардии Украины.

Пребег воевал на стороне ВСУ в Мариуполе. Взятие его в плен МИД Хорватии подтвердил 7 мая, отмечает HRT.

Информации о попавшем в плен Густавссоне в открытых источниках нет. МИД Швеции 5 августа, по данным "РИА Новости", подтверждал его задержание.