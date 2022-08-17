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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ завершила расследование в отношении своего экс-сотрудника, который в 2014 году присоединился к боевикам "ДНР"

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СБУ передала обвинительный акт в суд
СБУ передала обвинительный акт в суд
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении своего бывшего сотрудника, который в 2014 году перешел на сторону российских оккупантов и присоединился к группировке террористов "ДНР" "Восток". Об этом сообщил пресс-центр СБУ 17 августа.

По данным СБУ, мужчина активно участвовал в боевых действиях против сил обороны Украины и скрывается от правосудия. В пресс-центре отметили, что речь идет о Василии Бовсуновском (позывной Кабан).

"Он вел разведывательно-подрывную деятельность и обстреливал позиции сил АТО. Впоследствии главари террористов назначили его командиром так называемой "военной части № 5002 внутренних войск МВД ДНР". Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского воспитания подчиненных. В начале полномасштабного вторжения России подчиненные ему подразделения вошли в состав оккупационных группировок на восточном направлении", – говорится в сообщении.

Ранее экс-сотруднику СБУ заочно объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации), он объявлен в общегосударственный розыск. Обвинительный акт в отношении него передан в суд.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированны часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Донецкая область, ДНР, война России против Украины
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