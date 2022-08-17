СБУ завершила расследование в отношении своего экс-сотрудника, который в 2014 году присоединился к боевикам "ДНР"

По данным СБУ, мужчина активно участвовал в боевых действиях против сил обороны Украины и скрывается от правосудия. В пресс-центре отметили, что речь идет о Василии Бовсуновском (позывной Кабан).

"Он вел разведывательно-подрывную деятельность и обстреливал позиции сил АТО. Впоследствии главари террористов назначили его командиром так называемой "военной части № 5002 внутренних войск МВД ДНР". Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского воспитания подчиненных. В начале полномасштабного вторжения России подчиненные ему подразделения вошли в состав оккупационных группировок на восточном направлении", – говорится в сообщении.

Ранее экс-сотруднику СБУ заочно объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации), он объявлен в общегосударственный розыск. Обвинительный акт в отношении него передан в суд.