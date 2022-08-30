Херсонский коллаборант Стремоусов сбежал в Россию – Стерненко

"На заднем фоне видно Благовещенский собор Воронежа и такое же желтое четырехэтажное здание на улице Революции, 29 (техникум строительных технологий). Позади также есть Воронежское водохранилище", – написал активист.
Сам Стремоусов, как вычислили пользователи сети, в это время находился в воронежском отеле Marriott, расположенном напротив собора.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.
29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Она отметила, что эта новость вызвала ажиотаж, и призвала придерживаться тишины в вопросах наступления ВСУ на юге.