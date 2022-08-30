Херсонский коллаборант Стремоусов сбежал в Россию – Стерненко

Теперь свои видео коллаборант Стремоусов записывает на новой локации Фото: Telegram / Кирилл Стремоусов

"На заднем фоне видно Благовещенский собор Воронежа и такое же желтое четырехэтажное здание на улице Революции, 29 (техникум строительных технологий). Позади также есть Воронежское водохранилище", – написал активист.

Сам Стремоусов, как вычислили пользователи сети, в это время находился в воронежском отеле Marriott, расположенном напротив собора.

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