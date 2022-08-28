Бабченко: Первую фазу войны Украина выиграла нокаутом. Вторую фазу – по очкам, но битва за Донбасс еще не закончена. Третья фаза – битва за Херсон

"Украина выиграла и первую фазу войны... Первую фазу войны она выиграла просто с разгромным счетом – нокаутом, по меткому выражению [украинского военного и публициста] Евгена Дикого. Вторую фазу войны Украина выиграла по очкам", – сказал он.

Российский журналист отметил, что "первая фаза – это была вся оккупация", "выход как минимум на русло Днепра с захватом Киева" и "здесь проигрыш абсолютный".

"Вторая фаза была... Я бы назвал ее "такая же быстрая оккупация всего Донбасса, всего юга плюс десант на Одессу и воссоединение Донецка через юг, через Крым до Приднестровья". Эта фаза тоже закончена. Она закончена тоже победой Украины. Битва за Донбасс еще не закончена. Битва за Донбасс, безусловно, впереди, но фаза быстрой оккупации Донбасса с пробиванием перешейка в Приднестровье – она закончена. Победа Украины здесь не столь очевидна. Победа по очкам – она техническая", – объяснил Бабченко.

По его словам, у российских войск "еще больше и танков, и авиации, и небом они владеют, артиллерии у них есть больше и снарядов у них просто в разы-разы больше".

"Это все очевидно, это все естественно. Да? И быстро ничего не случится. И в этом году война не закончится. Я думаю, что и в следующем-то она, возможно, не закончится. [...] Ситуация на фронтах тяжелая, она предельно тяжелая. Наверное, что-то они еще откусят. Наверное, они еще вперед ползти будут. Наверное. Возможно. Я не знаю. Может быть, они Бахмут откусят, может, Славянск. Это сейчас можно только гадать на кофейной гуще. Мы с вами и никто не знает, за исключением тех, кому надо, – никто не знает ни сил, ни средств украинской армии, никто не знает ни сил, ни средств российской армии", – подчеркнул Бабченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он выразил надежду, что "третья фаза войны – это все-таки будет битва за Херсон".

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Полная версия интервью

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