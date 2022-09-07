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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанты в Херсонской области заявляют, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост

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Стремоусов утверждает, что поврежденный Антоновский мост "не сильно интересует" оккупантов
Стремоусов утверждает, что поврежденный Антоновский мост "не сильно интересует" оккупантов
Скриншот: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Антоновский мост через Днепр оккупанты и коллаборанты в Херсонской области пока не будут восстанавливать, заявляет назначенный российскими захватчиками "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.

Он заявил российскому государственному агентству ТАСС, что "отсутствует целесообразность" в восстановлении моста. Сейчас мост закрыт, сказал коллаборант. 

Такая же ситуация, по его словам, с мостом возле Каховской ГЭС в Новой Каховке. Стремоусов говорит, что оккупантов "не сильно интересуют мосты". 

"Как мы и говорили, нас мосты не сильно интересуют, у нас есть свои переправы, это никак не влияет на ход "специальной военной операции", – заявил он. 

30 августа в разведке Великобритании сообщали, что большинство подразделений армии РФ вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр.

Контекст:

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, который соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.

23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов. 

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, паром, переправа, мост, Кирилл Стремоусов, российские оккупанты
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