Коллаборанты в Херсонской области заявляют, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост

Он заявил российскому государственному агентству ТАСС, что "отсутствует целесообразность" в восстановлении моста. Сейчас мост закрыт, сказал коллаборант.

Такая же ситуация, по его словам, с мостом возле Каховской ГЭС в Новой Каховке. Стремоусов говорит, что оккупантов "не сильно интересуют мосты".

"Как мы и говорили, нас мосты не сильно интересуют, у нас есть свои переправы, это никак не влияет на ход "специальной военной операции", – заявил он.

30 августа в разведке Великобритании сообщали, что большинство подразделений армии РФ вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр.