Коллаборанты в Херсонской области заявляют, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост

Он заявил российскому государственному агентству ТАСС, что "отсутствует целесообразность" в восстановлении моста. Сейчас мост закрыт, сказал коллаборант.
Такая же ситуация, по его словам, с мостом возле Каховской ГЭС в Новой Каховке. Стремоусов говорит, что оккупантов "не сильно интересуют мосты".
"Как мы и говорили, нас мосты не сильно интересуют, у нас есть свои переправы, это никак не влияет на ход "специальной военной операции", – заявил он.
30 августа в разведке Великобритании сообщали, что большинство подразделений армии РФ вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, который соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.
23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС. 25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.