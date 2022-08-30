В Сумской области восстановили первый мост из разрушенных российской армией

"Сегодня в Конотопском районе открыли первый восстановленный мост, разрушенный из-за военных действий", – написал он.

Живицкий отметил, что две части моста соединили бетонной конструкцией, установили ограждение, обустроили тротуары.

"Это артерия жизни, объединяющая не только две общины, но и несколько районов области. Теперь к людям смогут вовремя доехать экстренные службы, начнут курсировать рейсовые автобусы", – рассказал глава ОВА.

Также этот мост, по его словам – важный объект развития экономики района и области: он значительно сокращает путь собранного зерна от поля к местам переработки и хранения.

Живицкий поблагодарил Государственную специальную службу транспорта, которая быстро восстановила мостовой переход, и аграриев Виктора Гали и Александра Андрущенко, которые помогали в восстановлении моста.

"Работаем дальше над восстановлением транспортного сообщения в Сумской области", – добавил Живицкий.