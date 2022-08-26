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Литва поможет восстанавливать Киевскую область – премьер

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Литва построит мобильный жилой комплекс в Киевской области, отметила Шимоните
Литва построит мобильный жилой комплекс в Киевской области, отметила Шимоните
Фотощ: EPA

Правительство Литвы одобрило первые проекты реконструкции разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры в Киевской области.

Об этом сообщила в Twitter 24 августа премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Украинцы уже восстанавливают свою страну, и мы должны помочь. Правительство Литвы утвердило первые проекты аварийной реконструкции в Украине. Литва построит мобильный жилой комплекс, восстановит школу в Бородянке, детский сад в Ирпене и мост через реку Трубеж в Киевской области", – написала премьер.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.

9 апреля Зеленский отмечал, что Великобритания готова взять после войны шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

В начале мая о готовности принять участие в восстановлении школ и больниц Киевской области, которые были разрушены или повреждены российскими оккупантами, заявляла Венгрия.

Глава правительства Албании Эди Рама сказал 15 июня в Киеве, что страны Западных Балкан восстановят жилые дома в Ирпене.

В восстановлении больниц в Киевской области примет участие Индонезия, говорил 29 июня президент страны Джоко Видодо.

Теги: Россия, Украина, Литва, правительство, Киевская область, Ирпень, мост, война России против Украины, инфраструктура, детский сад, премьер-министр, Ингрида Шимоните, Бородянка, восстановление
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