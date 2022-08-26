Италия предоставит Украине €2 млн на разминирование

По словам Ди Майо, часть оборудования для украинских саперов поступит в распоряжение ГСЧС в ближайшее время.
"Начиная с сегодня, Италия как на самом высоком государственном уровне, так и на местных уровнях сможет присоединиться к проектам восстановления Украины. В рамках этого проекта мы решили предоставить €2 млн, которые будут направлены на гуманитарное разминирование", – сказал он.
Глава итальянского МИД отметил, что в последний год объемы экономического сотрудничества между Италией и Украиной быстро выросли и война не должна останавливать сложившиеся отношения.
"Многие итальянские большие и малые города имеют подписанные меморандумы о сотрудничестве с украинскими городами. Это братство между городами, которое родилось либо до войны, либо во время нее. И мы хотим использовать этот канал для того, чтобы работать в направлении восстановления Украины", – добавил дипломат.
По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 9 августа, пиротехники обследовали 68 тыс. га и обезвредили более 177 тыс. взрывоопасных предметов и более 700 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.
9 августа Государственный департамент США сообщил, что выделит Украине помощь в размере $89 млн на разминирование территорий.