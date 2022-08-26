Италия предоставит Украине €2 млн на разминирование

По словам Ди Майо, часть оборудования для украинских саперов поступит в распоряжение ГСЧС в ближайшее время.

"Начиная с сегодня, Италия как на самом высоком государственном уровне, так и на местных уровнях сможет присоединиться к проектам восстановления Украины. В рамках этого проекта мы решили предоставить €2 млн, которые будут направлены на гуманитарное разминирование", – сказал он.

Глава итальянского МИД отметил, что в последний год объемы экономического сотрудничества между Италией и Украиной быстро выросли и война не должна останавливать сложившиеся отношения.

"Многие итальянские большие и малые города имеют подписанные меморандумы о сотрудничестве с украинскими городами. Это братство между городами, которое родилось либо до войны, либо во время нее. И мы хотим использовать этот канал для того, чтобы работать в направлении восстановления Украины", – добавил дипломат.