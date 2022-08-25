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"Всегда видели наши флаги рядом". Зеленский встретился с главой МИД Италии и поблагодарил за поддержку Украины

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Зеленский (на фото слева) поблагодарил Италию за финансовую и оборонную поддержку Украины
Зеленский (на фото слева) поблагодарил Италию за финансовую и оборонную поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Об этом проинформировал сайт главы государства.

Пресс-служба Зеленского рассказала, что на встрече с Майо президент поблагодарил правительство Италии, лично премьер-министра Италии Марио Драги и "все итальянское общество" за поддержку независимости и суверенитета Украины.

"За последние месяцы между нашими государствами выстроились отношения, которые помогли Украине выстоять в борьбе за нашу независимость. Италия стала одним из ведущих государств, которые поддержали Украину, наше общество, вынужденно перемещенных граждан", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Италию за финансовую и оборонную поддержку Украины, а также за поддержку евроинтеграции Украины.

"На площадях самых больших и даже маленьких городов Италии мы всегда видели наши флаги рядом с итальянскими в поддержку нашего суверенитета и нашего кандидатства [в члены Евросоюза]. [...] Отдельно – [важна] большая политическая поддержка Италии как на полях Организации Объединенных Наций, так и на полях нашего второго саммита Крымской платформы", – объяснил Зеленский.

Он также поблагодарил за личное участие Драги в саммите Крымской платформы, который состоялся 23 августа.

"Президент Украины отметил важность лидерства Италии в контексте подготовки восьмого пакета санкций в отношении России. Он также сделал акцент на необходимости введения визовых ограничений для граждан России", – рассказали в пресс-службе Зеленского.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Италия, евроинтеграция, МИД Италии, независимость, Владимир Зеленский, саммит, президент, суверенитет, Луиджи Ди Майо, встреча, Крымская платформа, Марио Драги
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