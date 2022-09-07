ВСУ уничтожили баржу с оккупантами в Херсонской области – ОК "Юг"

Подтвержденные потери оккупантов составляют 30 солдат и две боевые машины пехоты Фото: depositphotos.com

"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", – говорится в сообщении.

Подтвержденные потери оккупантов составляют 30 солдат и две боевые машины пехоты.

"При попытке атаковать наши позиции ударный вражеский вертолет К-52 был сбит силами противовоздушной обороны. Запасы боеприпасов врага уменьшены еще на один склад в Бериславском районе", – добавили в ОК "Юг".

Корабельная группировка оккупантов в Черном море без изменений и в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет типа "Калибр".