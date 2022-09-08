ВСУ за прошлые сутки отбили атаки войск РФ в районе восьми населенных пунктов

"Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши воины успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровное, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, за прошлые сутки оккупанты нанесли более 10 ракетных и 22 авиационых ударов по территории Украины. Также они вели обстрелы в районе ряда населенных пунктов на разных направлениях из танков, минометов, ствольной, реактивной артиллерии и других видов оружия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 7 сентября, потери российской армии достигли 50,5 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.