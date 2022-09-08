ВСУ за прошлые сутки отбили атаки войск РФ в районе восьми населенных пунктов

"Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши воины успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровное, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, за прошлые сутки оккупанты нанесли более 10 ракетных и 22 авиационых ударов по территории Украины. Также они вели обстрелы в районе ряда населенных пунктов на разных направлениях из танков, минометов, ствольной, реактивной артиллерии и других видов оружия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



