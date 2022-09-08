ВСУ нанесли удар по военным и технике РФ в Запорожской области, оккупанты понесли значительные потери – Генштаб

ВСУ ударили по российским войскам и технике Фото: EPA

"Вражеские войска продолжают нести потери. В результате огневого влияния по сосредоточению личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия "Украина" села Солодководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)