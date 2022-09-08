ВСУ нанесли удар по военным и технике РФ в Запорожской области, оккупанты понесли значительные потери – Генштаб

"Вражеские войска продолжают нести потери. В результате огневого влияния по сосредоточению личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия "Украина" села Солодководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 7 сентября, потери российской армии достигли 50,5 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.