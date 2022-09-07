Российские войска из "Градов" обстреляли село Малая Токмачка в Запорожской области, погибло трое человек, еще семеро ранены – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"В одном из дворов находились восемь гражданских лиц, они в это время получали гуманитарную помощь. В результате обстрела пять человек тяжело ранены, три убиты. Обстрел продолжается", – написал руководитель ОВА около 17.30.

Через полчаса Старух добавил в Facebook, что количество раненых возросло до семи, трое из них – в тяжелом состоянии.

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