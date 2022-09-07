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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска из "Градов" обстреляли село Малая Токмачка в Запорожской области, погибло трое человек, еще семеро ранены – ОВА

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Пострадавшие получали гуманитарную помощь в одном из дворов села, отметил Старух
Пострадавшие получали гуманитарную помощь в одном из дворов села, отметил Старух
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска 7 сентября в 15.40 из реактивных систем залпового огня обстреляли село Малая Токмачка Пологовского района.

Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"В одном из дворов находились восемь гражданских лиц, они в это время получали гуманитарную помощь. В результате обстрела пять человек тяжело ранены, три убиты. Обстрел продолжается", – написал руководитель ОВА около 17.30.

https://www.facebook.com/starukholexander/posts/pfbid02eSeqbfNTMUo9nnj9jyEyuAYbxjjagKShJMjwrcZB2vmoCTUV1yN1svAUpfjbEQkgl

Через полчаса Старух добавил в Facebook, что количество раненых возросло до семи, трое из них – в тяжелом состоянии.

https://www.facebook.com/starukholexander/posts/pfbid0rvVtJAer26cC5KWw9r3p25MrHTzWMP7hQnSsW3Pi1oCnWk5oXLds5Emi38aBrqUwl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Запорожская область, раненые, гуманитарная помощь, РСЗО, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, погибшие, население, Александр Старух
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