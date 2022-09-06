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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по общине вблизи Запорожья, одна из ракет упала посреди улицы – ОВА

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Россияне ракетами обстреляли Камышеваху, рассказал Старух
Россияне ракетами обстреляли Камышеваху, рассказал Старух
Скриншот: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 5 сентября ракетами обстреляли Камышевахскую территориальную общину (около 30 км от Запорожья).

Видео последствий обстрела 6 сентября в Facebook опубликовал глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Вчера вечером во время атаки оккупантов одна из ракет попала прямо посреди улицы. В результате обстрела повреждены многоквартирные дома. Мощная взрывная волна выбила большинство окон. К счастью, раненых и погибших нет", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, по словам Старуха, оккупанты попали в одно из предприятий.

"Само здание фактически уцелело, но внутри цех получил значительные повреждения", – подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Как отмечается в опубликованном видео, около 23.40 по общине, предварительно, было четыре прилета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/starukholexander/videos/452960293445762/

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, Александр Старух, российские оккупанты
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