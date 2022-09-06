Оккупанты ударили по общине вблизи Запорожья, одна из ракет упала посреди улицы – ОВА

Видео последствий обстрела 6 сентября в Facebook опубликовал глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.
"Вчера вечером во время атаки оккупантов одна из ракет попала прямо посреди улицы. В результате обстрела повреждены многоквартирные дома. Мощная взрывная волна выбила большинство окон. К счастью, раненых и погибших нет", – написал руководитель ОВА.
Кроме того, по словам Старуха, оккупанты попали в одно из предприятий.
"Само здание фактически уцелело, но внутри цех получил значительные повреждения", – подчеркнул глава Запорожской ОВА.
Как отмечается в опубликованном видео, около 23.40 по общине, предварительно, было четыре прилета.
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После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.