Оккупанты ударили по общине вблизи Запорожья, одна из ракет упала посреди улицы – ОВА

Видео последствий обстрела 6 сентября в Facebook опубликовал глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Вчера вечером во время атаки оккупантов одна из ракет попала прямо посреди улицы. В результате обстрела повреждены многоквартирные дома. Мощная взрывная волна выбила большинство окон. К счастью, раненых и погибших нет", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, по словам Старуха, оккупанты попали в одно из предприятий.

"Само здание фактически уцелело, но внутри цех получил значительные повреждения", – подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Как отмечается в опубликованном видео, около 23.40 по общине, предварительно, было четыре прилета.

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