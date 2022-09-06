В центре оккупированного Бердянска подорвали автомобиль "коменданта", его в тяжелом состоянии госпитализировали – горсовет

В результате подрыва комендант Бердянска в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, отметили в горсовете Фото: Бердянська міська рада (Berdyansk City Council) / Facebook

Об этом сообщается в Facebook горсовета Бердянска.

"В результате подрыва "комендант" города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. От взрыва повреждены также три гражданских автомобиля, в которых никого не было", – говорится в сообщении.

20 минут ранее в горсовете информировали в Facebook о взрывах и стрельбе в центре Бердянска.

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