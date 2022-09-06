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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В центре оккупированного Бердянска подорвали автомобиль "коменданта", его в тяжелом состоянии госпитализировали – горсовет

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В результате подрыва комендант Бердянска в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, отметили в горсовете
В результате подрыва комендант Бердянска в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, отметили в горсовете
Фото: Бердянська міська рада (Berdyansk City Council) / Facebook

6 сентября в центре Бердянска возле здания оккупационной так называемой военно-гражданской администрации был взорван автомобиль "коменданта" города Артема Бардина.

Об этом сообщается в Facebook горсовета Бердянска.

"В результате подрыва "комендант" города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. От взрыва повреждены также три гражданских автомобиля, в которых никого не было", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/berdyanskcc/posts/pfbid031ZE27hw9V6z7ukBmvifajJq9xmwfi7vdSL4Qt54nQajXCPaxJYHGhAk1eec7mguKl

20 минут ранее в горсовете информировали в Facebook о взрывах и стрельбе в центре Бердянска.

https://www.facebook.com/berdyanskcc/posts/pfbid02zAX4DwBhRPM47N4ehN1A7fCwwgb616TTsNbWPcqiPqNTLogxS7iNCwxqnAEcDZ4Cl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

Теги: Россия, Украина, взрыв, стрельба, захват, оккупация, Запорожская область, Бердянск, горсовет, больница, госпиталь, война России против Украины, автомобиль, российские оккупанты
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