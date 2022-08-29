В Бердянске раздали менее тысячи паспортов РФ

В оккупированном Бердянске за два месяца паспорта РФ взяли менее 1% населения Фото: depositphotos.com

В Бердянске с июля и почти до конца августа российские паспорта получили около 800 человек. При этом до полномасштабной войны в городе проживало более 113 тыс. человек, из них 88 тыс. взрослого населения. То есть российский паспорт за два месяца получил меньше 1% жителей.

"Такие цифры лучше всего иллюстрируют уровень поддержки кафиров со стороны местных", – говорится в сообщении.