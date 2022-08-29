В Бердянске раздали менее тысячи паспортов РФ

В Бердянске с июля и почти до конца августа российские паспорта получили около 800 человек. При этом до полномасштабной войны в городе проживало более 113 тыс. человек, из них 88 тыс. взрослого населения. То есть российский паспорт за два месяца получил меньше 1% жителей.
"Такие цифры лучше всего иллюстрируют уровень поддержки кафиров со стороны местных", – говорится в сообщении.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%. Запорожье оккупанты не смогли взять.
Бердянск находится под оккупацией с 27 февраля, когда российские войска зашли в город. Городские власти отказались от сотрудничества с захватчиками. Украинцы в Бердянске выходили на массовые протесты против оккупантов.
18 августа президент Украины Владимир Зеленский создал Бердянскую городскую военную администрацию.