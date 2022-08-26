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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта, называвшего себя "замглавы ГАИ". Он умер в больнице

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Колесников жил на улице, где произошел взрыв
Колесников жил на улице, где произошел взрыв
Фото: Бердянск. Официально / Telegram

В оккупированном Бердянске Запорожской области в автомобиле взорвался один из местных пособников оккупантов Александр Колесников. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бердянские новости".

По его данным,  взрывное устройство с поражающими элементами сработало на дереве возле забора оздоровительного центра "Криворожский горняк". 

Оккупационные власти вначале сообщали, что Колесников, который был в машине, получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Потом они подтвердили его смерть, говорится в сообщении.

Незаконная мэрия пишет в Telegram, что пособник россиян был там случайно. "Бердянские новости" со ссылкой на местных жителей пишут, что коллаборант жил в доме по переулку, где произошел взрыв.


Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%. Областной центр россияне захватить не смогли.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Запорожской области Бердянской городской военной администрации. Ее начальником президент назначил Викторию Галицину.

Теги: взрыв, оккупация, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, коллаборационизм
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