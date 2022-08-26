В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта, называвшего себя "замглавы ГАИ". Он умер в больнице

По его данным, взрывное устройство с поражающими элементами сработало на дереве возле забора оздоровительного центра "Криворожский горняк".
Оккупационные власти вначале сообщали, что Колесников, который был в машине, получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Потом они подтвердили его смерть, говорится в сообщении.
Незаконная мэрия пишет в Telegram, что пособник россиян был там случайно. "Бердянские новости" со ссылкой на местных жителей пишут, что коллаборант жил в доме по переулку, где произошел взрыв.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%. Областной центр россияне захватить не смогли.
18 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Запорожской области Бердянской городской военной администрации. Ее начальником президент назначил Викторию Галицину.