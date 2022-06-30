В Бердянске трое правоохранителей сдавали оккупантам информацию о ветеранах АТО – ГБР

В апреле этого года трое правоохранителей приняли предложение оккупантов занять должности (в том числе руководящие) в незаконно созданных органах управления Бердянска в Запорожской области.

В дальнейшем правоохранители разыскивали служебный транспорт и табельное оружие по месту жительства коллег для последующей передачи в незаконно созданный силовой орган оккупационных властей РФ. Также они информировали оккупантов об адресах проживания участников АТО/ООС периода 2014–2021 годов.

Правоохранители подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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