В Бердянске трое правоохранителей сдавали оккупантам информацию о ветеранах АТО – ГБР

В апреле этого года трое правоохранителей приняли предложение оккупантов занять должности (в том числе руководящие) в незаконно созданных органах управления Бердянска в Запорожской области.
В дальнейшем правоохранители разыскивали служебный транспорт и табельное оружие по месту жительства коллег для последующей передачи в незаконно созданный силовой орган оккупационных властей РФ. Также они информировали оккупантов об адресах проживания участников АТО/ООС периода 2014–2021 годов.
Правоохранители подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.