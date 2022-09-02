"Большая активность". В Мариуполе второй день подряд фиксируют движение военных колонн оккупантов в сторону Бердянска. Видео

Видео очередной колонны оккупантов 2 сентября опубликовал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем движение техники. Проспект Металлургов. Прямо сейчас очередная колонна двигается по городу в сторону на Бердянск", – написал Андрющенко в 20.18.

Он добавил, что большая активность перемещения военной техники оккупантов наблюдается второй день подряд.

В Генштабе ВСУ сообщали 31 августа, что противник осуществляет перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью восстановления наступления на указанном направлении.

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