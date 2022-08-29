В Мариуполе оккупанты начали подготовку к псевдореферендуму – Андрющенко

"По нашей информации, из Кремля поступило новое указание – выйти на границу Донецкой области до 15 сентября. Поэтому снова обновилась подготовка к псевдореферендуму. Пытаются сформировать четыре избирательные комиссии – пока безуспешно. Одновременно главы [объединений совладельцев многоквартирных домов] и [комиссии по делам несовершеннолетних] получили указание на уточнение персональных данных мариупольцев. Начались массовые обзвоны всех с вопросом, планируют ли люди голосовать. При этом дата не объявляется, говорят, что сообщат дополнительно", – рассказал он о ситуации.

Контекст:

Журналисты "Радіо Свобода" получили документ от источников в одном из разведывательных органов Украины, в котором идет речь о том, что террористическая группировка "ДНР" планирует проведение "референдума" на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к РФ.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня сообщил о наличии у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. На эту же дату ожидается "референдум" и в Луганской области.