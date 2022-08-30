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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе возник первый настоящий голодный бунт – советник мэра. Видео

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Гуманитарки от оккупантов в Мариуполе нет, отметил Андрющенко
Гуманитарки от оккупантов в Мариуполе нет, отметил Андрющенко
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области на почве выдачи гуманитарной помощи возник настоящий бунт.

Об этом 30 августа в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Парк имени Гурова. Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт", – рассказал Андрющенко.

По его словам, оккупанты доводят людей до предела выживания.

"И это только начало... Бунтам быть. Последствия демократии дают о себе знать", – резюмировал Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мариуполь, парк, Красный Крест, гуманитарная помощь, голод, советник, война России против Украины, бунт, мэр, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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