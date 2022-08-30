В оккупированном Мариуполе возник первый настоящий голодный бунт – советник мэра. Видео

Гуманитарки от оккупантов в Мариуполе нет, отметил Андрющенко Фото: Андрющенко Time / Telegram

Об этом 30 августа в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Парк имени Гурова. Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт", – рассказал Андрющенко.

По его словам, оккупанты доводят людей до предела выживания.

"И это только начало... Бунтам быть. Последствия демократии дают о себе знать", – резюмировал Андрющенко.

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