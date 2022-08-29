В Мариуполе "выманили" и подорвали патруль оккупантов, один из них поет с Кобзоном – советник мэра

Об этом 29 августа в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Ночью около двух ночи в районе ул. Коцюбинского,5 подорван патруль оккупантов. Патруль "приманено" сопротивлением через сообщение, что по адресу скрываются "азовцы", – написал Андрющенко. – Итог – один оккупант минус нога и в Донецкую больницу. Один оккупант – поет с Кобзоном".
По словам Андрющенко, самая пикантная деталь – оккупанты "подорвались на собственных минах, которых множество в той зоне и саперы ее игнорируют".
"Доигнорировались, а мы воспользовались. Сопротивление Мариуполя передает очередное поздравление врагам и уже не намекает, а утверждает – возмездие уже здесь", – резюмировал советник мэра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
Петр Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".
Движение сопротивления в День Независимости Украины 24 августа подняло над оккупированным Мариуполем украинский флаг.