В Бердянске возле штаба оккупантов прогремел взрыв

"Оккупированный Бердянск. Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму, сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет. Похоже кто-то неудачно выбросил окурок", – говорится в сообщении.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

22 июля ССО "Центр национального сопротивления" сообщил, что во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области начался поиск коллаборантов, которые будут создавать массовку в акциях поддержки референдума.

Экс-омбудсмен Людмила Денисова в Telegram сообщила, что оккупанты хотят провести псевдореферендум в Бердянске в два этапа. Финальной датой "голосования" все же может стать объявленное ранее 11 сентября.