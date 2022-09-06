Оккупанты 5 сентября обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области

"За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Темировка, Гуляйполе, Щербаки, Камышеваха, Малые Щербаки, Орехов, Белогорье, Новоданиловка, Червоное, Малиновка, Юрковка, Новоандреевка, Зализничное, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Каменское", – говорится в посте.

В администрации отметили, что поступило 47 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате российских обстрелов.

По данным ОВА, военная ситуация на запорожском направлении за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник сосредоточился на удержании занятых рубежей, обстреливал позиции украинских защитников из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

За прошедшие сутки из временно оккупированных районов области эвакуировали 1266 человек, в том числе 309 детей.

В течение выходных 3–4 сентября полиция задокументировала в Запорожской области 30 фактов российской вооруженной агрессии против мирного населения. Были разрушены жилые дома, сельскохозяйственная техника, склады с зерном.

Война России против Украины. Главное (обновляется)