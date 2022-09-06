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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 5 сентября обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области

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Оккупанты обстреливают жилые дома в Запорожской области
Оккупанты обстреливают жилые дома в Запорожской области
Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области российские военные обстреляли за прошедшие сутки 18 населенных пунктов. Об этом сообщила в Telegram утром 5 сентября Запорожская ОВА со ссылкой на данные, предоставленные полицией.

"За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Темировка, Гуляйполе, Щербаки, Камышеваха, Малые Щербаки, Орехов, Белогорье, Новоданиловка, Червоное, Малиновка, Юрковка, Новоандреевка, Зализничное, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Каменское", – говорится в посте.

В администрации отметили, что поступило 47 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате российских обстрелов.

По данным ОВА, военная ситуация на запорожском направлении за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник сосредоточился на удержании занятых рубежей, обстреливал позиции украинских защитников из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

За прошедшие сутки из временно оккупированных районов области эвакуировали 1266 человек, в том числе 309 детей.

В течение выходных 3–4 сентября полиция задокументировала в Запорожской области 30 фактов российской вооруженной агрессии против мирного населения. Были разрушены жилые дома, сельскохозяйственная техника, склады с зерном.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: полиция, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Гуляйполе, Орехов
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