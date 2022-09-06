В Запорожской области оккупанты живут в школе, куда ходят в том числе первоклассники – Генштаб ВСУ

"Стал очевидным тот факт, почему российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях. Так, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, во дворе той же школы российские военные разместили свою военную технику.
"Учебный процесс начался с 1 сентября, и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия. Вместе с тем, несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не приступила к работе в очном формате", – заявили в ВСУ.
В Генштабе отметили, что "не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть территории Запорожской области.
Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.
В Мелитополь Запорожской области оккупанты привезли российских учителей из дальних регионов РФ, сообщал мэр города Иван Федоров. По его информации, родителям, которые не ходят отдавать детей учиться в школы по российским программам, угрожают штрафом или лишением родительских прав.