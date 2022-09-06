В Запорожской области оккупанты живут в школе, куда ходят в том числе первоклассники – Генштаб ВСУ

"Стал очевидным тот факт, почему российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях. Так, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, во дворе той же школы российские военные разместили свою военную технику.

"Учебный процесс начался с 1 сентября, и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия. Вместе с тем, несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не приступила к работе в очном формате", – заявили в ВСУ.

В Генштабе отметили, что "не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников".

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