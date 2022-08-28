Ночью оккупанты обстреляли Запорожье и Орехов, пострадало два человека – глава ОВА

"Оккупант попал в гражданские объекты. Два человека получили легкие осколочные ранения. Разрушениям подверглись жилые дома. Враг действует цинично и коварно. Ночью наносит удары по совершенно мирным объектам наших городов", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.