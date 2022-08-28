Оккупанты обстреляли Орехов зажигательными боеприпасами – ОВА

Ночью и ранним утром россияне обстреляли Запорожье и Орехов.

Атака на Орехов длилась примерно с 4.00 до 6.00, возникло множество пожаров, сообщил Старух. Были разрушены частные дома на разных улицах города.

Позднее глава ОВА написал, что большое количество пожаров было вызвано тем, что оккупанты обстреляли город зажигательными боеприпасами. Он опубликовал фото осколков снарядов.

Старух также показал последствия ударов по Запорожью.

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