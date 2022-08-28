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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Орехов зажигательными боеприпасами – ОВА

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Обстрел вызвал множество пожаров
Обстрел вызвал множество пожаров
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Для обстрела Орехова Запорожской области сегодня утром оккупанты использовали зажигательные боеприпасы, что вызвало множество пожаров в городе. Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

Ночью и ранним утром россияне обстреляли Запорожье и Орехов

Атака на Орехов длилась примерно с 4.00 до 6.00, возникло множество пожаров, сообщил Старух. Были разрушены частные дома на разных улицах города. 

Позднее глава ОВА написал, что большое количество пожаров было вызвано тем, что оккупанты обстреляли город зажигательными боеприпасами. Он опубликовал фото осколков снарядов.

Старух также показал последствия ударов по Запорожью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Запорожье, пожар, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Старух, Орехов
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