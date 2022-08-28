ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области нашли повешенным коллаборанта. После оккупации он называл себя "руководителем полиции"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После оккупации Михайловки российскими войсками Рыжков сам обратился к захватчикам, отметил Братчук
После оккупации Михайловки российскими войсками Рыжков сам обратился к захватчикам, отметил Братчук
Скриншот: БРАТЧУК / Telegram

Во временно оккупированной Михайловке Запорожской области нашли мертвым коллаборанта, бывшего украинского пограничника Андрея Рыжкова.

Об этом 27 августа в комментарии "Укринформу" сообщили в Запорожской областной военной администрации (ОВА).

"Подтверждаем информацию о том, что в Михайловке найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя "руководителем полиции" в оккупированной Михайловке", – отметили в ОВА.

Рыжков после ухода из погранслужбы основал общественную организацию "Пограничники Михайловщины", а после оккупации Михайловки российскими войсками сам обратился к захватчикам и предложил себя в качестве "начальника полиции", рассказал в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Утром 24 августа был взорван автомобиль, в котором ехал коллаборант Иван Сушко, назначенный оккупационными властями "главой" поселка Михайловка Запорожской области.

26 августа в оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали коллаборанта Александра Колесникова, называвшего себя "замглавы ГАИ", он умер в больнице.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%. Областной центр россияне захватить не смогли.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Запорожская область, пограничники, Запорожская ОГА, Михайловка, Одесская ОГА, война России против Украины, спикер, российские оккупанты, коллаборационизм, Сергей Братчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Хейт огромный. Меня это возмущает". Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  "Хейт огромный. Меня это возмущает". Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (125951)
2
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (108107)
3
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (47237)
4
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото (36316)
5
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (32574)
6
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (29901)
7
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (27556)
8
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (26674)
 
 
 
 