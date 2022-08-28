В Запорожской области нашли повешенным коллаборанта. После оккупации он называл себя "руководителем полиции"

После оккупации Михайловки российскими войсками Рыжков сам обратился к захватчикам, отметил Братчук Скриншот: БРАТЧУК / Telegram

Об этом 27 августа в комментарии "Укринформу" сообщили в Запорожской областной военной администрации (ОВА).

"Подтверждаем информацию о том, что в Михайловке найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя "руководителем полиции" в оккупированной Михайловке", – отметили в ОВА.

Рыжков после ухода из погранслужбы основал общественную организацию "Пограничники Михайловщины", а после оккупации Михайловки российскими войсками сам обратился к захватчикам и предложил себя в качестве "начальника полиции", рассказал в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Утром 24 августа был взорван автомобиль, в котором ехал коллаборант Иван Сушко, назначенный оккупационными властями "главой" поселка Михайловка Запорожской области.

26 августа в оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали коллаборанта Александра Колесникова, называвшего себя "замглавы ГАИ", он умер в больнице.

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