Россияне ударили по четырехэтажке в оккупированной Каменке: пятеро погибших, под завалами могут быть люди – ОВА

Он уточнил, что россияне стреляли также с оккупированной территории.
"Все шесть выстрелов были произведены исключительно по жилым домам. Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детками, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен полностью", – написал он.
Сейчас известно о пяти погибших в результате обстрела, включая 29-летнюю Анастасию Боровик и двоих ее детей (им было 8 и 2 года). Под завалами могут находиться еще люди.
По данным Старуха, Боровик была заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" местного поселкового совета.
В поселке ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами, добавил глава области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Вечером 26 августа оккупанты обстреливали Запорожскую область, работала ПВО. В ночь на 27 августа россияне нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району области.