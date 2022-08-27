Россияне ударили по четырехэтажке в оккупированной Каменке: пятеро погибших, под завалами могут быть люди – ОВА

В результате обстрела погибли минимум пять человек, включая двоих детей Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Он уточнил, что россияне стреляли также с оккупированной территории.

"Все шесть выстрелов были произведены исключительно по жилым домам. Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детками, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен полностью", – написал он.

Сейчас известно о пяти погибших в результате обстрела, включая 29-летнюю Анастасию Боровик и двоих ее детей (им было 8 и 2 года). Под завалами могут находиться еще люди.

По данным Старуха, Боровик была заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" местного поселкового совета.

В поселке ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами, добавил глава области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)