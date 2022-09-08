За время полномасштабной войны Николаев не обстреливали только 27 дней – Ким

"За все 195 дней войны Николаев не обстреливали 27 дней с сегодняшним [7 сентября]. Четыре из этих дней были за последние 10 дней, скажем так. Поэтому, действительно, стало тише. Я думаю, это связано с тем, что уничтожаются склады с боеприпасами. Я лично не знаю, на таком складе есть ракеты к С-300 или нет, но в любом случае, думаю, на каких-то из уничтоженных складов за последние две недели ракеты, которые предназначались для Николаева, были уничтожены", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.