За время полномасштабной войны Николаев не обстреливали только 27 дней – Ким

"За все 195 дней войны Николаев не обстреливали 27 дней с сегодняшним [7 сентября]. Четыре из этих дней были за последние 10 дней, скажем так. Поэтому, действительно, стало тише. Я думаю, это связано с тем, что уничтожаются склады с боеприпасами. Я лично не знаю, на таком складе есть ракеты к С-300 или нет, но в любом случае, думаю, на каких-то из уничтоженных складов за последние две недели ракеты, которые предназначались для Николаева, были уничтожены", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)