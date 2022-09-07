Есть основания считать, что война продолжится в 2023 году – Залужный и Забродский

Залужный (на фото) и Забродский написали статью о перспективах военной кампании на следующий год Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и первого замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского для "Укринформа", опубликованной 7 сентября.

"Отдельно стоит вопрос о продолжительности указанного конфликта. Ведь ни в одном представлении он уже не укладывается ни в рамки анонсированного российского "блицкрига", ни в продолжительность активных фаз боевых действий в войнах начала ХХI столетия. В любом случае, продолжительность войны уже измеряется месяцами. И есть все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года", – сказано в статье.

Залужный и Забродский в разделе о вероятных дальнейших целях РФ на войне пишут, что для противника "просматриваются определенные перспективы" на изюмском и бахмутском направлениях.

"Вероятной конечной целью таких действий может быть рассмотрен выход на административную границу Донецкой области. Еще более привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения на запорожском направлении. Она обеспечивает дальнейшие действия на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, что приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины. Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захвата Киева, и угроза повторного развертывания боевых действий с территории Республики Беларусь. Но больше всего возможностей открывает дальнейшее продвижение на южнобугском направлении по оперативному плацдарму на правом берегу реки Днепр", – считают главнокомандующий и нардеп.

По их оценке, если РФ сможет добиться успеха на юге, это может иметь двойной эффект.

"С одной стороны, вполне реальны перспективы овладения Николаевом и Одессой. С другой – создание угрожающего направления в сторону Кривого Рога, а в дальнейшем – и угрозы центральным и западным регионам Украины", – сказано в статье.

Залужный и Забродский не стали озвучивать условия, при которых РФ "будет вынуждена реализовывать такой вероятный замысел".

"В то же время не станем и отвергать весь спектр сопутствующих стратегических и даже глобальных проблем для РФ. Можно упомянуть и международную изоляцию, и частичное экономическое давление в виде международных санкций, сложности с общей мобилизацией и нехватку современного вооружения и оборудования, которая со временем будет только более острой", – отметили они.

Для успеха на юге России нужно сохранить контроль над оккупированным Крымом, так как полуостров "был и остается основанием для линий коммуникаций на южном стратегическом фланге российской агрессии", говорится в материале.

"Территория полуострова разрешает размещение значительных группировок войск и запасов материальных средств. Наконец, в Крыму – главная база Черноморского флота и сеть аэродромов для нанесения авиационных ударов практически на всю глубину территории Украины. Отдельные аналитики склоняются к мнению, что именно контроль над территорией полуострова Крым является центром тяготения для российских сил в этой войне", – пишут Залужный и Забродский.

По их оценке, ситуация, в которой будут находиться Вооруженные силы Украины в 2023 году, не кажется однозначной, для ВСУ обстановка "будет представлять собой сложную комбинацию по фактическому положению линии столкновения, имеющимся ресурсам и комплекту боеспособных войск, а таже, очевидно, нахождению стратегической инициативы в руках противника".

Контуры линии столкновения на изюмском и бахмутском направлениях имеют невыгодную для ВСУ конфигурацию – "существенные вклинивания" противника сковывают любой оперативный маневр для украинских войск и требуют двойного комплекта сил для его сдерживания, подчеркивается в статье.

"Особенно остро это ощущается из-за нехватки средств огневого поражения и ПВО, – добавили Залужный и Забродский. – Не лучше выглядит и ситуация на юге и востоке. Уже отмечалась угроза продвижения противника в направлении Запорожья. Дополнительно не исчезает опасность развития противником частичного успеха в направлении Гуляйполя, что при определенных условиях может создать угрозу охвата всей группировки украинских войск на востоке. Наличие у противника оперативного плацдарма на правом берегу реки Днепр требует дополнительных усилий по предотвращению его расширения".

Единственный, по оценке авторов статьи, путь для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, – нанесение в 2023 году "нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов".

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